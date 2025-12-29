 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:1 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:1 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:2 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Alcoholizado, cayó al un profundo canal

El hecho ocurrió de madrugada en el acceso pavimentado a barrio La Colina, sobre avenida Asunción. El conductor, de 28 años, salió por sus propios medios pese a que el vehículo terminó dado vuelta. Tránsito municipal y Policía Vial intervinieron en el lugar.

La madrugada avanzaba bajo la lluvia cuando un error de segundos cambió por completo el destino de un conductor que circulaba por avenida Asunción, en el sector colector que conecta con barrio La Colina. Cerca de las 5.30 de la mañana, un automóvil perdió el control, erró el giro de ingreso al barrio y cayó de lleno al canal de desagüe, desde una altura cercana a los diez metros.

El impacto fue violento. El vehículo terminó con las cuatro ruedas hacia arriba, completamente destruido, en una imagen que sorprendió incluso a quienes llegaron minutos después al lugar. Por la magnitud del vuelco y la profundidad de la zanja, el desenlace parecía inevitablemente trágico. Sin embargo, el conductor, un joven de 28 años, logró salir por sus propios medios del interior del auto.

Vía: El Tribuno

 

 

