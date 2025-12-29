Alcoholizado, cayó al un profundo canal

La madrugada avanzaba bajo la lluvia cuando un error de segundos cambió por completo el destino de un conductor que circulaba por avenida Asunción, en el sector colector que conecta con barrio La Colina. Cerca de las 5.30 de la mañana, un automóvil perdió el control, erró el giro de ingreso al barrio y cayó de lleno al canal de desagüe, desde una altura cercana a los diez metros.

El impacto fue violento. El vehículo terminó con las cuatro ruedas hacia arriba, completamente destruido, en una imagen que sorprendió incluso a quienes llegaron minutos después al lugar. Por la magnitud del vuelco y la profundidad de la zanja, el desenlace parecía inevitablemente trágico. Sin embargo, el conductor, un joven de 28 años, logró salir por sus propios medios del interior del auto.

Vía: El Tribuno