Música Programada

PROX. 04:00 a 5:1 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:1 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:2 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Salta recibirá el vuelo inaugural directo desde Florianópolis

El próximo viernes 2 de enero a las 18:45, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes recibirá el vuelo inaugural Florianópolis–Salta, en un acto que contará con la presencia de autoridades provinciales y representantes del sector privado.

Salta Hoy

29 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

A partir del 2 de enero de 2026, Aerolíneas Argentinas inaugurará oficialmente el vuelo directo Salta–Florianópolis, que contará con dos frecuencias semanales. Los lunes, el vuelo partirá desde Salta a las 10:40, arribando a Florianópolis a las 13:15, con regreso a las 16:20 y llegada a Salta a las 19:15. En tanto, los viernes la salida desde Salta será a las 10:00, con arribo a las 12:35, y el regreso despegará a las 15:50 para arribar a Salta a las 18:45. El servicio será operado con aeronaves de 170 pasajeros y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.

Con esta nueva ruta, Salta alcanzará un total de cuatro vuelos internacionales directos (Lima, Asunción, Panamá y Florianópolis) reforzando su rol estratégico como punto de conexión aérea en el norte del país y potenciando el turismo receptivo, especialmente del mercado brasileño.

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

