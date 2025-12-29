 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:1 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:1 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:1 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:2 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Las lluvias ya superan la media

Las lluvias acumuladas en lo que va del mes duplican ampliamente las de 2024.La Niña y la Alta Boliviana anticipan un verano con más precipitaciones.

Salta Hoy

29 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

De acuerdo con datos brindados por el meteorólogo Edgardo Escobar, hasta ayer  habían precipitado 173,7 milímetros en lo que va de diciembre, cuando la media histórica para este mes es de 138,4 mm. La diferencia se vuelve aún más significativa al comparar con el año pasado: en diciembre de 2024 se habían registrado apenas 74 milímetros.

En cuanto a los registros más recientes, hasta las 9 de ayer se acumularon 25 milímetros, correspondientes al día 27, mientras que entre las 9 y las 15 hs. de ayer precipitaron otros 7 milímetros.

 

Vía: El Tribuno

AM840

FM96.9

