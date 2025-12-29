Las lluvias ya superan la media

De acuerdo con datos brindados por el meteorólogo Edgardo Escobar, hasta ayer habían precipitado 173,7 milímetros en lo que va de diciembre, cuando la media histórica para este mes es de 138,4 mm. La diferencia se vuelve aún más significativa al comparar con el año pasado: en diciembre de 2024 se habían registrado apenas 74 milímetros.

En cuanto a los registros más recientes, hasta las 9 de ayer se acumularon 25 milímetros, correspondientes al día 27, mientras que entre las 9 y las 15 hs. de ayer precipitaron otros 7 milímetros.

Vía: El Tribuno