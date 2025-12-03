Asumió el concejal Pablo Emanuel López y ahora podrían pedir su expulsión

Luego de la jura López se separó de los libertarios para conformar el monobloque “Libertad y Progreso”.

Cabe recordar que una ex pareja del libertario lo denunció por violencia laboral y sexual.

En julio del año pasado, la mujer presentó como prueba un audio donde se escucha a López pedirle favores sexuales a cambio de reducir una deuda.

López fue expulsado del cuerpo el año pasado por “incapacidad moral”, sin embargo participó de las elecciones legislativas ganando su espacio en el Cuerpo Deliberativo.

Ahora se espera la resolución judicial sobre la causa.

La concejal libertaria María León dijo por Radio Salta que “López no debería asumir porque no cumple con los principios éticos”.

Los integrantes del nuevo concejo eligieron las autoridades: Fue ratificado como presidente Darío Madile, vicepresidente primero José Garcia, y vicepresidente segundo Rodrigo Pérez Quintero.

El presidente del cuerpo Darío Madile explicó que “López tiene la posibilidad legal de asumir, por eso lo hizo en la jornada de hoy” y justificó que “la incapacidad moral fue dictada en la anterior formación del Concejo, no en ésta gestión”.

La concejal Eliana Chuhuy dijo que la situación de López debería ser analizada por su propio bloque. “Son problemas internos de La Libertad Avanza”, dijo.

“Los concejales no podemos volver a inculpar a López en este repudiable caso. Este es un problema de La Libertad Avanza, ellos se quedaron mudos y ahora deben resolver esto de forma interna”, dijo la concejal Laura García.

Evitó dar su opinión sobre un posible pedido de expulsión de López. “No me hagan hacer futurismo, cuando pasen las cosas voy a hablar”, se atajó García.

La concejal Agustina Álvarez Eichele reiteró que se admitió la jura del polémico López porque así lo manda la normativa municipal.

“Ahora debemos esperar”, dijo al brindar más detalles técnicos y evitó fijar postura personal sobre la denuncia y el caso de López.