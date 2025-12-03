 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Sur provincial: Un tren embistió y arrastró varios metros a un automóvil

La conductora se salvó. El accidente ocurrió esta mañana alrededor de las 7:00 en el acceso a Río Piedras, en el departamento de Metán.

Salta Hoy

03 / 12 / 2025

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La formación chocó a un Fiat Cronos conducido por Mariela Ortega.

La mujer, empleada municipal del pueblo, resultó ilesa. Sin embargo, fue llevada al centro de salud por precaución.

En el lugar no hay barreras de seguridad, lo que aumenta el riesgo de accidentes en la zona.

 

