Sur provincial: Un tren embistió y arrastró varios metros a un automóvil
La conductora se salvó. El accidente ocurrió esta mañana alrededor de las 7:00 en el acceso a Río Piedras, en el departamento de Metán.
Salta Hoy
03 / 12 / 2025
[Foto gentileza diario El Tribuno]
La formación chocó a un Fiat Cronos conducido por Mariela Ortega.
La mujer, empleada municipal del pueblo, resultó ilesa. Sin embargo, fue llevada al centro de salud por precaución.
En el lugar no hay barreras de seguridad, lo que aumenta el riesgo de accidentes en la zona.