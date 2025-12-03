Sur provincial: Un tren embistió y arrastró varios metros a un automóvil

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La formación chocó a un Fiat Cronos conducido por Mariela Ortega.

La mujer, empleada municipal del pueblo, resultó ilesa. Sin embargo, fue llevada al centro de salud por precaución.

En el lugar no hay barreras de seguridad, lo que aumenta el riesgo de accidentes en la zona.