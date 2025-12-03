Buscan voluntarios para acompañar a personas solas en las fiestas de fin de año
La Dirección de Adultos Mayores firmó un convenio con el Hospital San Bernardo con el objetivo de asistir a personas mayores que se encuentran internados y no cuentan con familiares amigos que los visiten. La campaña se denomina “Soledad Cero”.
03 / 12 / 2025
Para poder acompañar a estas personas durante las fiestas se buscan voluntarios, indicó Nicolás O'Brien director de Adultos Mayores.
Los interesados pueden recabar más información en el perfil de Facebook “Vos Amás Salta”, también en la UNATE ubicada en Mitre 383 o en el celular 3875-651339.