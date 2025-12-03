“La génesis del vino”: Proveedores de bodegas se reúnen en Cafayate

“La génesis del vino” es un encuentro que convoca a referentes de la viticultura e industria del vino y del que participan integrantes de bodegas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Tarija (Bolivia).

Habrá charlas técnicas con espacios de formación profesional y una muestra de empresas que presentarán soluciones en insumos, servicios, maquinaria, tecnología, energía, gestión del agua y financiamiento, orientadas al desarrollo de la viticultura e industria del vino.

Alejandro Martorell, presidente de Bodegas de Salta mencionó por Radio Salta la gran cantidad de proveedores con los que cuenta el sector “son más de 100 empresas, algunos colaboran con la bodega y otros con el viñedo”, comentó.

Señaló por otro lado que la venta de vinos pasa por un momento muy complicado “por una baja en el consumo per cápita y por dificultades para competir con otros países”.

“Además se debe tener en cuenta que hay otras bebidas que aparecieron en estos últimos tiempos y se debe agregar que la ley de alcohol cero influyó”, indicó Martorell.

Y agregó que a la industria vitivinícola “tampoco podemos competir con países como Chile que tiene libre comercio con otros países y sus bodegas pagan la mitad de impuestos que nosotros”.