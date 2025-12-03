Un pedófilo digital de Orán fue condenado a 3 años de prisión condicional

La niña afectada reside en Buenos Aires, y la denuncia fue radicada por su madre.

Indicó que su hija había entablado una relación de manera virtual con una persona que supuestamente tenía 15 años, a través de un videojuego.

Sin embargo, se trataba de un adulto, quien le solicitaba el envío de fotografías con contenido íntimo.

En juicio abreviado fue condenado a tres años de prisión condicional al hallarlo autor de los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil.

Deberá cumplir reglas de conducta y realizar tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos.

Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.



