 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un accidente a 100 metros de la plaza 9 de Julio se cobró la segunda víctima de diciembre

El accidente fatal ocurrió el lunes 1 de diciembre en horas de la tarde en la intersección de calles Balcarce y España.

Salta Hoy

03 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un auto, conducido por una mujer, atropelló a una señora de 82 años que intentaba cruzar la calle. 

La víctima fue derivada al hospital San Bernardo, donde falleció hoy en horas de la madrugada.

Las autoridades informan que los accidentes con víctimas fatales solían ocurrir en rutas por la velocidad, pero ahora también suceden en barrios y en pleno centro. 

El test de alcoholemia realizado a la conductora del automóvil dio negativo. 

Este accidente derivó en la segunda víctima fatal del mes de diciembre en la provincia. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO