Un accidente a 100 metros de la plaza 9 de Julio se cobró la segunda víctima de diciembre

Un auto, conducido por una mujer, atropelló a una señora de 82 años que intentaba cruzar la calle.

La víctima fue derivada al hospital San Bernardo, donde falleció hoy en horas de la madrugada.

Las autoridades informan que los accidentes con víctimas fatales solían ocurrir en rutas por la velocidad, pero ahora también suceden en barrios y en pleno centro.

El test de alcoholemia realizado a la conductora del automóvil dio negativo.

Este accidente derivó en la segunda víctima fatal del mes de diciembre en la provincia.