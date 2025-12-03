Los cuerpos estables presentan “El Cascanueces”

Más de 100 personas trabajarán en la presentación de fin de año incluídos los cuerpos estables del Ballet Clásico, el Ballet Folklórico, la Orquesta Sinfónica y el Coro Infantil.

La subdirectora del Ballet de la Provincia, Sabrina Wehner invitó a la comunidad a la presentación.

El precio de las entradas es de $6.000 y $10.000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro o la plataforma vamos.gob.ar