Los cuerpos estables presentan “El Cascanueces”
El clásico navideño Tchaikovsky se podrá disfrutar el 20 y 21 de diciembre, en tanto el 19 de diciembre habrá una función adaptada para personas con discapacidad.
Salta Hoy
03 / 12 / 2025
Más de 100 personas trabajarán en la presentación de fin de año incluídos los cuerpos estables del Ballet Clásico, el Ballet Folklórico, la Orquesta Sinfónica y el Coro Infantil.
La subdirectora del Ballet de la Provincia, Sabrina Wehner invitó a la comunidad a la presentación.
El precio de las entradas es de $6.000 y $10.000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro o la plataforma vamos.gob.ar