EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Estacionamiento Medido: Aclaran que la tolerancia es de 5 minutos

El tiempo de tolerancia en las cuadras con  estacionamiento medido es de 5 minutos, según la última modificación aprobada por el Concejo Deliberante de esta Capital. La nueva normativa además incluye un descuento por pago con medios electrónicos. “Sólo falta la promulgación del ejecutivo municipal” aclaró Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Salta Hoy

03 / 12 / 2025

 

Por otrro lado mencionó a las 250  personas recibieron sus certificados del curso de manejo, de esa cantidad 86 ya iniciaron los trámites para obtener su licencia de conducir. Assennato  dijo que “estos nuevos conductores traerán responsabilidad en el manejo en las calles de Salta”.

 
 

 

