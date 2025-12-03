Estacionamiento Medido: Aclaran que la tolerancia es de 5 minutos
El tiempo de tolerancia en las cuadras con estacionamiento medido es de 5 minutos, según la última modificación aprobada por el Concejo Deliberante de esta Capital. La nueva normativa además incluye un descuento por pago con medios electrónicos. “Sólo falta la promulgación del ejecutivo municipal” aclaró Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.
Por otrro lado mencionó a las 250 personas recibieron sus certificados del curso de manejo, de esa cantidad 86 ya iniciaron los trámites para obtener su licencia de conducir. Assennato dijo que “estos nuevos conductores traerán responsabilidad en el manejo en las calles de Salta”.