Estacionamiento Medido: Aclaran que la tolerancia es de 5 minutos El tiempo de tolerancia en las cuadras con estacionamiento medido es de 5 minutos, según la última modificación aprobada por el Concejo Deliberante de esta Capital. La nueva normativa además incluye un descuento por pago con medios electrónicos. “Sólo falta la promulgación del ejecutivo municipal” aclaró Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.