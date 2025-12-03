Asumen nuevos concejales con un regreso polémico
El Concejo Deliberante de Salta llevará a cabo hoy su Sesión Inicial a las 10:00 donde se incorporarán los concejales electos el 11 de mayo y se realizará la toma de juramento.
Salta Hoy
03 / 12 / 2025
VER GALERÍA
También se elegirán las autoridades del Concejo y se conformarán los bloques políticos.
Pablo Emanuel López, el concejal más votado, estará presente a pesar de su controvertida expulsión anterior por inhabilidad moral, luego de una denuncia por extorsión sexual realizada por su ex pareja.
Su asunción genera expectativas sobre su futuro en el cargo.