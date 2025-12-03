 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Asumen nuevos concejales con un regreso polémico

El Concejo Deliberante de Salta llevará a cabo hoy su Sesión Inicial a las 10:00 donde se incorporarán los concejales electos el 11 de mayo y se realizará la toma de juramento.

Salta Hoy

03 / 12 / 2025

 

También se elegirán las autoridades del Concejo y se conformarán los bloques políticos. 

Pablo Emanuel López, el concejal más votado, estará presente a pesar de su controvertida expulsión anterior por inhabilidad moral, luego de una denuncia por extorsión sexual realizada por su ex pareja.

Su asunción genera expectativas sobre su futuro en el cargo.

 

