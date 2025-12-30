Rituales para atraer amor, salud y dinero en el 2026
Velas de color verde para la salud, ropa nueva a estrenar, ropa interior amarilla para la prosperidad material y dar una vuelta a la manzana con una valija si se quiere viajar. Por Radio Salta,la chamana Paula Quiroga, directora del Centro Holístico AMARU, explicó el origen y el sentido de varios rituales y ceremonias que se utilizan en diferentes culturas para atraer la buena fortuna en el año que está pronto a comenzar.
Salta Hoy
30 / 12 / 2025
VER GALERÍA
La maestra habló del color de las prendas a usar el 31 a la noche “La ropa interior rosada atrae la armonía y el amor”, explicó.
“Para atraer viajes y paseos debemos llenar una valija con ropa, con ella dar una vuelta a la manzana en sentido antihorario” dijo la chamana.