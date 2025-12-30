Es un conocido médico, el hombre desaparecido en San Lorenzo

Según denunció un familiar, el hombre salió de su casa en el auto y su teléfono fue rastreado hasta un finca en Rosario de Lerma. “Los policías de la seccional de Campo Quijano no están haciendo nada para salir a buscarlo” se quejó en un audio al que accedió Radio Salta.

“El Dr Vogler” es de tez blanca, cabello corto color blanco, ojos celestes y una estatura aproximada de 1,70 metros. La última vez que fue visto vestía pantalón de vestir color marrón claro, zapatillas negras con detalles blancos y una chomba color gris de mangas largas.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.