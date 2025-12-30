Preocupación en San Lorenzo por la desaparición de un abuelo de 78 años

Gerardo Juan Vogler de 78 años se ausentó de su hogar en barrio Buen Clima el 28 de diciembre. Es de tez blanca, cabello corto color blanco, ojos celestes y una estatura aproximada de 1,70 metros.

La última vez que fue visto vestía pantalón de vestir color marrón claro, zapatillas negras con detalles blancos y una chomba color gris de mangas largas.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.

