 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:1 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Así funcionarán los servicios durante la festividad de Año Nuevo

No habrá recolección nocturna de residuos, el miércoles 31, ni matutina, el jueves 1° de enero, el servicio se retomará con normalidad a partir de las 21hs. El 105 y Servicio de Sepelios estarán con guardias activas las 24 hs.

Salta Hoy

30 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Medio Ambiente

No habrá recolección de residuos el miércoles 31 de diciembre, desde las 21 hs. La recolección se reanudará el jueves 1° de enero a partir de las 21 hs.

Se solicita a los vecinos y en especial a los comerciantes del microcentro no sacar los residuos y respetar el horario fijado.

 

Cementerios

Los cementerios municipales: De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13hs. Habrá guardias para sepelio. 

 

Social

El servicio de sepelios de la Secretaría de Desarrollo Social, brindará la asistencia durante las 24 hs. Quienes necesiten, podrán comunicarse al 3875728876. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo.

Los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.

 

Tránsito

Los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. Los agentes de tránsito estarán abocados a los controles que se realizarán en toda la ciudad.

 

Bienestar Animal

El Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá el miércoles 31, de 8 a 12, y el jueves 1 de enero, de 10 a 12, solo urgencias.

El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos.

 

Emergencias

La Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana estará de guardia durante las 24 hs. Los llamados que ingresen serán recepcionados por los agentes municipales.

 

Agencia Salta Deportes

Los natatorios municipales: Juan Domingo Perón, Carlos Xamena y Nicolás Vitale, permanecerán cerrados el 29, 30, 31 de diciembre y 1° de enero de 2026.

 

Mercados municipales

El Mercado San Miguel y su Anexo de pasaje Miramar atenderán al público el miércoles 31 de enero de 8:00 a 17:30 hs. El jueves 1° de enero permanecerán cerrados. El Mercadito Belgrano funcionará con el mismo cronograma.

El Mercadito y Polo Gastronómico Evita, ubicado en Leguizamón esquina Ibazeta.  abrirá el miércoles 31 de diciembre de 11:30 a 15:30 hs. El jueves 1 de enero permanecerá cerrado.

El Patio de la Empanada atenderá el miércoles 31 de diciembre de 9:30 a 16:30. El jueves 1° no habrá atención al público.

El Mercadito Belgrano, ubicado en Vicente López y 12 de octubre, atenderá el miércoles 31 de diciembre de 8:00 a 17:30. El jueves 1° de enero estará cerrado.

 

Tribunal de Faltas

Desde el Juzgado de Turno 2° Nominación, Natalia Gutiérrez Conde, atenderá asuntos de urgencia, como el levantamiento de secuestro y clausuras.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO