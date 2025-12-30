Así funcionarán los servicios durante la festividad de Año Nuevo

Medio Ambiente

No habrá recolección de residuos el miércoles 31 de diciembre, desde las 21 hs. La recolección se reanudará el jueves 1° de enero a partir de las 21 hs.

Se solicita a los vecinos y en especial a los comerciantes del microcentro no sacar los residuos y respetar el horario fijado.

Cementerios

Los cementerios municipales: De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13hs. Habrá guardias para sepelio.

Social

El servicio de sepelios de la Secretaría de Desarrollo Social, brindará la asistencia durante las 24 hs. Quienes necesiten, podrán comunicarse al 3875728876. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo.

Los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.

Tránsito

Los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. Los agentes de tránsito estarán abocados a los controles que se realizarán en toda la ciudad.

Bienestar Animal

El Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá el miércoles 31, de 8 a 12, y el jueves 1 de enero, de 10 a 12, solo urgencias.

El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos.

Emergencias

La Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana estará de guardia durante las 24 hs. Los llamados que ingresen serán recepcionados por los agentes municipales.

Agencia Salta Deportes

Los natatorios municipales: Juan Domingo Perón, Carlos Xamena y Nicolás Vitale, permanecerán cerrados el 29, 30, 31 de diciembre y 1° de enero de 2026.

Mercados municipales

El Mercado San Miguel y su Anexo de pasaje Miramar atenderán al público el miércoles 31 de enero de 8:00 a 17:30 hs. El jueves 1° de enero permanecerán cerrados. El Mercadito Belgrano funcionará con el mismo cronograma.

El Mercadito y Polo Gastronómico Evita, ubicado en Leguizamón esquina Ibazeta. abrirá el miércoles 31 de diciembre de 11:30 a 15:30 hs. El jueves 1 de enero permanecerá cerrado.

El Patio de la Empanada atenderá el miércoles 31 de diciembre de 9:30 a 16:30. El jueves 1° no habrá atención al público.

El Mercadito Belgrano, ubicado en Vicente López y 12 de octubre, atenderá el miércoles 31 de diciembre de 8:00 a 17:30. El jueves 1° de enero estará cerrado.

Tribunal de Faltas

Desde el Juzgado de Turno 2° Nominación, Natalia Gutiérrez Conde, atenderá asuntos de urgencia, como el levantamiento de secuestro y clausuras.