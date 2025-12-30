 imagen

60 allanamientos por un esquema ilegal con dólares

Investigan desvíos de dólares oficiales al mercado blue en el gobierno de Alberto Fernandez.Hubo un allanamiento de la Policía Federal en el Banco Masventas.

Salta Hoy

30 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Justicia federal investiga un presunto esquema ilegal de compra y venta de dólares a precio oficial, destinado a abastecer el mercado paralelo durante el período de cepo cambiario más rígido del gobierno de Alberto Fernández. En ese marco, ayer se realizaron más de 60 allanamientos en bancos, casas de cambio, financieras y domicilios particulares en distintos puntos del país. Entre los procedimientos, la Policía Federal llevó adelante un allanamiento en la capital salteña, en el Banco Masventas, donde la entidad entregó la documentación requerida, informaron fuentes del caso.

El operativo incluyó además procedimientos en oficinas del Banco Central, otras entidades financieras y viviendas vinculadas a los investigados. Las medidas fueron ordenadas por los jueces federales María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello, en causas que tramitan bajo secreto de sumario y que buscan reconstruir maniobras realizadas entre 2022 y 2023, cuando divisas obtenidas a valor oficial habrían sido desviadas al mercado blue para aprovechar la brecha cambiaria. En ese contexto también se requirió información a entidades bancarias, entre ellas el Banco Masventas, que colaboró con la investigación.

Según surge de los primeros sumarios financieros concluidos por el Banco Central, solo tres expedientes permiten estimar que el circuito investigado habría movilizado cerca de 1.000 millones de dólares en ese período. Las investigaciones administrativas describen un esquema en el que bancos comerciales proveían dólares oficiales a casas de cambio, que luego los canalizaban hacia el mercado informal, perdiendo trazabilidad sobre los beneficiarios finales.

En ese marco, el Banco Central sancionó a las casas de cambio Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones, por una operatoria considerada "abusiva y sistemática". En el caso de Gallo Cambios, se detectaron operaciones por 474 millones de dólares, mayormente en billetes, adquiridos con pesos cuyo origen no estaba debidamente justificado. Para la autoridad monetaria, existió connivencia entre distintas entidades para sostener el circuito ilegal, lo que derivó en una multa de $35.800 millones.

Vía: El Tribuino

 

 

 

