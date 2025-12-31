Grave accidente en la ruta 34: Un muerto y dos heridos

Un grave siniestro vial ocurrido durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 34 dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos de consideración. El choque se produjo a la altura del 1510 aproximadamente, donde colisionaron una camioneta y un automóvil Chevrolet Corsa.



Según la información recabada en el lugar, en la camioneta viajaba un personal policial quien se desplazaba solo. En tanto, en el Corsa circulaba un matrimonio, siendo la mujer quien conducía el vehículo. De acuerdo a las primeras versiones, uno de los rodados habría cruzado de carril, y de manera presuntiva se indicó que podría haber sido la camioneta. El impacto se produjo del lado del acompañante en ambos vehículos, lo que provocó consecuencias de extrema gravedad.



Vía: El Tribuno