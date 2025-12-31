 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Grave accidente en la ruta 34: Un muerto y dos heridos

La persona fallecida viajaba en el automóvil, en el asiento del acompañante. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1510 de la Ruta Nacional 34 y es investigado por personal policial y peritos de Criminalística. Además, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud. 

Salta Hoy

31 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un grave siniestro vial ocurrido durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 34 dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos de consideración. El choque se produjo a la altura del 1510 aproximadamente, donde colisionaron una camioneta y un automóvil Chevrolet Corsa.


Según la información recabada en el lugar, en la camioneta viajaba un personal policial quien se desplazaba solo. En tanto, en el Corsa circulaba un matrimonio, siendo la mujer quien conducía el vehículo. De acuerdo a las primeras versiones, uno de los rodados habría cruzado de carril, y de manera presuntiva se indicó que podría haber sido la camioneta. El impacto se produjo del lado del acompañante en ambos vehículos, lo que provocó consecuencias de extrema gravedad.
 

 

Vía: El Tribuno

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO