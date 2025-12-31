El Gobierno analiza llamar otra vez a extraordinarias para el 2 de febrero

Luego de lograr la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei estudia la posibilidad de convocar nuevamente a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, desde el lunes 2 de febrero. Si bien resta más de un mes para esa fecha, la opción está siendo discutida por la mesa chica del mandatario que evalúa otras opciones, aunque con menor fuerza, para tratar los proyectos legislativos pendientes.

El oficialismo busca retomar el tratamiento de iniciativas que quedaron sin tratar tras el cierre del período vigente, que se desarrolló entre el 10 y el 30 de diciembre.

Entre los proyectos incluidos en el temario enviado por el Poder Ejecutivo se destacan la reforma laboral, impulsada por la Casa Rosada, y la iniciativa vinculada a los glaciares.

Ambas propuestas ya habían sido incorporadas a la agenda legislativa, pero no lograron avanzar antes del cierre del actual calendario parlamentario.