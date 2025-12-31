 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Intenso trabajo policial en el operativo Fin de Año Seguro

Efectivos de los 14 Distritos de Prevención reforzaron los patrullajes en corredores seguros, controles en locales de venta de pirotecnia y de bebidas alcohólicas. En tanto, en rutas y calles de la provincia se reforzaron los puntos de fiscalización vehicular y de alcoholemia.

Salta Hoy

31 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Seguridad, por medio de la Policía, continúa con el operativo Fin de Año Seguro en las distintas jurisdicciones de la provincia a fin de reforzar el servicio preventivo de seguridad.

Se trabaja en los 14 Distritos de Prevención con efectivos de distintas áreas en patrullajes estratégicos en barrios y corredores seguros como zonas comerciales, bancarias, lugares de esparcimiento, o de masiva concurrencia a fin de prevenir delitos y contravenciones.

Se reforzaron los controles comerciales especialmente en locales de venta de bebidas alcohólicas y de pirotecnia para dar cumplimiento a la Ley Provincial 8340 que prohíbe la tenencia, uso y comercialización de pirotecnia sonora.

En rutas, avenidas y calles de la provincia se intensificaron los controles viales y de alcoholemia mediante puestos fijos y móviles para reforzar el trabajo preventivo. Se recuerda a la ciudadanía que está prohibido conducir con graduación alcohólica por lo cual es indispensable, asignar un conductor responsable, o elegir un medio de transporte alternativo seguro.

En tanto, el servicio de seguridad cuenta con patrullaje virtual con las cámaras de seguridad monitoreadas desde los Centros de Videovigilancia de la provincia.

El dispositivo Fin de Año Seguro se extenderá hasta el 7 de enero del 2026.

 

