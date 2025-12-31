Intenso trabajo policial en el operativo Fin de Año Seguro

El Ministerio de Seguridad, por medio de la Policía, continúa con el operativo Fin de Año Seguro en las distintas jurisdicciones de la provincia a fin de reforzar el servicio preventivo de seguridad.

Se trabaja en los 14 Distritos de Prevención con efectivos de distintas áreas en patrullajes estratégicos en barrios y corredores seguros como zonas comerciales, bancarias, lugares de esparcimiento, o de masiva concurrencia a fin de prevenir delitos y contravenciones.



Se reforzaron los controles comerciales especialmente en locales de venta de bebidas alcohólicas y de pirotecnia para dar cumplimiento a la Ley Provincial 8340 que prohíbe la tenencia, uso y comercialización de pirotecnia sonora.

En rutas, avenidas y calles de la provincia se intensificaron los controles viales y de alcoholemia mediante puestos fijos y móviles para reforzar el trabajo preventivo. Se recuerda a la ciudadanía que está prohibido conducir con graduación alcohólica por lo cual es indispensable, asignar un conductor responsable, o elegir un medio de transporte alternativo seguro.

En tanto, el servicio de seguridad cuenta con patrullaje virtual con las cámaras de seguridad monitoreadas desde los Centros de Videovigilancia de la provincia.

El dispositivo Fin de Año Seguro se extenderá hasta el 7 de enero del 2026.