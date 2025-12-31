 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Abandonó un perrito en el Centro de Adopciones y quedó filmada

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. La mujer hizo caso omiso a las indicaciones del personal. Se recuerda que el dispositivo municipal alberga únicamente animales en situación de calle. El mestizo, hoy necesita un hogar.

Salta Hoy

31 / 12 / 2025

 

Ante la situación, personal de seguridad y médicos veterinarios dialogaron con la vecina, quien a pesar de las explicaciones, hizo caso omiso y se dio a la fuga dejando al cachorro en resguardo del municipio. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Se recuerda que el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla», tiene como prioridad la atención de los animales en situación de calle y de aquellos que requieren una atención veterinaria gratuita. No así de una guardia temporal.

En tanto, Pablo Diaz, director del Centro de Adopciones, remarcó que en época de vacaciones, mudanza y de fiestas de fin de año, muchos propietarios dejan al azar a los animales, dejándolos y abandonándolos, tomando actitudes en contra de la tenencia responsable.

“La mujer manifestó no ser propietaria del animal, sin embargo, el comportamiento del perro evidenciaba lo contrario. Al concretarse el abandono, el animal se mostró desesperado intentando volver a subir al vehículo, sin comprender la situación. Hoy el cachorrito necesita una segunda oportunidad, un hogar donde le den amor”, expresó Diaz.

Desde el Centro de Adopciones se recuerda que el abandono de animales es un delito, y que este tipo de acciones generan un profundo daño en los animales y saturan un sistema que trabaja diariamente con rescates y adopciones responsables.

La familia que quiera darle un hogar, podrá acercarse hasta la instalación municipal, ubicada en la av. Gato y Mancha S/N (detrás del barrio Don Emilio), llevar una boleta de servicio y el DNI y firmar un acta compromiso para el seguimiento del estado del animal.

 

