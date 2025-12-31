Abandonó un perrito en el Centro de Adopciones y quedó filmada

Ante la situación, personal de seguridad y médicos veterinarios dialogaron con la vecina, quien a pesar de las explicaciones, hizo caso omiso y se dio a la fuga dejando al cachorro en resguardo del municipio. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Se recuerda que el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla», tiene como prioridad la atención de los animales en situación de calle y de aquellos que requieren una atención veterinaria gratuita. No así de una guardia temporal.

En tanto, Pablo Diaz, director del Centro de Adopciones, remarcó que en época de vacaciones, mudanza y de fiestas de fin de año, muchos propietarios dejan al azar a los animales, dejándolos y abandonándolos, tomando actitudes en contra de la tenencia responsable.

“La mujer manifestó no ser propietaria del animal, sin embargo, el comportamiento del perro evidenciaba lo contrario. Al concretarse el abandono, el animal se mostró desesperado intentando volver a subir al vehículo, sin comprender la situación. Hoy el cachorrito necesita una segunda oportunidad, un hogar donde le den amor”, expresó Diaz.

Desde el Centro de Adopciones se recuerda que el abandono de animales es un delito, y que este tipo de acciones generan un profundo daño en los animales y saturan un sistema que trabaja diariamente con rescates y adopciones responsables.

La familia que quiera darle un hogar, podrá acercarse hasta la instalación municipal, ubicada en la av. Gato y Mancha S/N (detrás del barrio Don Emilio), llevar una boleta de servicio y el DNI y firmar un acta compromiso para el seguimiento del estado del animal.