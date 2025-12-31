Creció el número de subastas judiciales

La plataforma de subastas alcanzó este año los 9200 usuarios registrados. Este proceso de modernización permitió que la participación de oferentes logre un alcance nacional sin precedentes en la provincia.

Durante el año 2025, el sistema de subastas electrónicas del Poder Judicial de Salta ratificó su eficiencia al completar un total de 12 procesos de remate, una cifra significativa frente a los 2 procesos anuales que solían concretarse bajo la modalidad presencial. Desde su implementación el 8 de noviembre del año pasado, la actividad ha experimentado un crecimiento sostenido, desplazando al tradicional sistema presencial gracias a su accesibilidad y alcance nacional.

A través del portal oficial https://subastas.justiciasalta.gov.ar, el organismo ha logrado centralizar la oferta de bienes registrables y no registrables, permitiendo que ciudadanos de diferentes provincias participen en igualdad de condiciones.