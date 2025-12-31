 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Creció el número de subastas judiciales

Durante el año 2025, el sistema de subastas electrónicas del Poder Judicial de Salta ratificó su eficiencia al completar un total de 12 procesos de remate, una cifra significativa frente a los 2 procesos anuales que solían concretarse bajo la modalidad presencial.

Salta Hoy

31 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La plataforma de subastas alcanzó este año los 9200 usuarios registrados. Este proceso de modernización permitió que la participación de oferentes logre un alcance nacional sin precedentes en la provincia.

Durante el año 2025, el sistema de subastas electrónicas del Poder Judicial de Salta ratificó su eficiencia al completar un total de 12 procesos de remate, una cifra significativa frente a los 2 procesos anuales que solían concretarse bajo la modalidad presencial. Desde su implementación el 8 de noviembre del año pasado, la actividad ha experimentado un crecimiento sostenido, desplazando al tradicional sistema presencial gracias a su accesibilidad y alcance nacional.

A través del portal oficial https://subastas.justiciasalta.gov.ar, el organismo ha logrado centralizar la oferta de bienes registrables y no registrables, permitiendo que ciudadanos de diferentes provincias participen en igualdad de condiciones.

AM840

FM96.9

