Rechazaron una impugnación a Emiliano Estrada

La Sala I de Revisión rechazó ayer una impugnación presentada por la defensa del exdiputado nacional Emiliano Estrada y dejó firme la imputación formalizada por el fiscal federal Carlos Martín Amad por los supuestos delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios. Hubo un extenso análisis en la audiencia de ayer en el caso que se originó por la difusión de videos (serían 7) en redes sociales que, según la teoría de la fiscalía, fueron realizados por asesores del exlegislador.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Santiago French (presidente), Luis Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Sola. Con esta decisión, quedó ratificada la apertura de la investigación en sede federal bajo la hipótesis fiscal de que Estrada, cuando ocupaba una banca en el Congreso.

La defensa, a cargo de Jorge Ovejero, de acuerdo con lo planteado en audiencia, sostuvo que en la formalización realizada el 16 de diciembre la jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, habría limitado su exposición y con ello vulnerado el derecho de defensa. También cuestionó que la imputación fuera vaga o imprecisa, y promovió nulidades y un pedido de sobreseimiento.

