EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Rechazaron una impugnación a Emiliano Estrada

La Sala I de Revisión dejó firme la imputación por abuso de autoridad y peculado de servicios.

Salta Hoy

31 / 12 / 2025

 

La Sala I de Revisión rechazó ayer una impugnación presentada por la defensa del exdiputado nacional Emiliano Estrada y dejó firme la imputación formalizada por el fiscal federal Carlos Martín Amad por los supuestos delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios. Hubo un extenso análisis en la audiencia de ayer en el caso que se originó por la difusión de videos (serían 7) en redes sociales que, según la teoría de la fiscalía, fueron realizados por asesores del exlegislador.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Santiago French (presidente), Luis Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Sola. Con esta decisión, quedó ratificada la apertura de la investigación en sede federal bajo la hipótesis fiscal de que Estrada, cuando ocupaba una banca en el Congreso.

La defensa, a cargo de Jorge Ovejero, de acuerdo con lo planteado en audiencia, sostuvo que en la formalización realizada el 16 de diciembre la jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, habría limitado su exposición y con ello vulnerado el derecho de defensa. También cuestionó que la imputación fuera vaga o imprecisa, y promovió nulidades y un pedido de sobreseimiento.

Vía: El Tribuno

