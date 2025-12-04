 imagen

El próximo miércoles 10 se realizará el 3° Reciclatón de la ciudad

La actividad será de 9:00 a 17:00 en el Portal Salta Shopping, avenida Sarmiento 1.150. Se recibirán sólo aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, plásticos, latas, baterías de autos y motos y aceite vegetal usado.

Salta Hoy

04 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad realizará el 3° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.

Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.

La jornada será el miércoles 10 de diciembre en el Portal Salta Shopping, Sarmiento 1.150.

Los participantes deberán llevar por separado:

  • Aparatos electrónicos (RAEE)
  • Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
  • Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)
  • Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)
  • Baterías de autos y motos

Se solicita evitar llevar pilas, lámparas y vidrio. En caso de lluvia el evento se suspende.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO