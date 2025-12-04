El próximo miércoles 10 se realizará el 3° Reciclatón de la ciudad

La Municipalidad realizará el 3° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.

Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.

La jornada será el miércoles 10 de diciembre en el Portal Salta Shopping, Sarmiento 1.150.

Los participantes deberán llevar por separado:

Aparatos electrónicos (RAEE)

Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas

Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)

Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)

Baterías de autos y motos

Se solicita evitar llevar pilas, lámparas y vidrio. En caso de lluvia el evento se suspende.