El próximo miércoles 10 se realizará el 3° Reciclatón de la ciudad
La actividad será de 9:00 a 17:00 en el Portal Salta Shopping, avenida Sarmiento 1.150. Se recibirán sólo aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, plásticos, latas, baterías de autos y motos y aceite vegetal usado.
Salta Hoy
04 / 12 / 2025
La Municipalidad realizará el 3° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.
Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.
La jornada será el miércoles 10 de diciembre en el Portal Salta Shopping, Sarmiento 1.150.
Los participantes deberán llevar por separado:
- Aparatos electrónicos (RAEE)
- Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
- Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)
- Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)
- Baterías de autos y motos
Se solicita evitar llevar pilas, lámparas y vidrio. En caso de lluvia el evento se suspende.