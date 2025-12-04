Alerta máxima en Rosario de la Frontera por derrame de ácido clorhídrico

[Foto gentileza diario El Tribuno]

El incidente ocurrió hoy a las 6.30 de la mañana. A esa hora se despertó un camionero, quien descubrió que había un derrame del líquido corrosivo y tóxico que transportaba hacia la ciudad de General Güemes.

Rápidamente actuaron en el lugar bomberos y Defensa Civil. Aplicaron material absorbente para contener el derrame.

Las autoridades indicaron que el riesgo no es solo por el contacto directo con el ácido, sino por la formación de gases altamente corrosivos que se dispersan en el aire.

La dirección del viento cambió y los gases con la nube tóxica se dirigen directamente hacia la zona urbana, poniendo en riesgo al barrio Ramón Abdala.

Las autoridades advierten a los vecinos que mantengan las puertas y ventanas cerradas.