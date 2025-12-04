Prisión preventiva para los dos acusados de homicidio en Barrio Castañares
El hecho ocurrió el 12 de enero pasado en el norte de la ciudad, cuando un hombre de 53 años fue herido con un arma blanca y falleció.
Salta Hoy
04 / 12 / 2025
VER GALERÍA
Fue encontrado sin vida en la vía pública, en un contexto asociado a la comercialización de drogas.
Por el caso hay dos detenidos de 20 y 30 años. Se encuentran imputados en calidad de coautores del delito de homicidio criminis causa.
El acusado de 20 años solicitó prisión domiciliaria, pero su pedido fue rechazado.
El fiscal Gabriel González argumentó a favor de la prisión preventiva y el juez Diego Rodríguez Pipino ratificó la decisión tras escuchar a ambas partes.