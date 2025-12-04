Prisión preventiva para los dos acusados de homicidio en Barrio Castañares

Fue encontrado sin vida en la vía pública, en un contexto asociado a la comercialización de drogas.

Por el caso hay dos detenidos de 20 y 30 años. Se encuentran imputados en calidad de coautores del delito de homicidio criminis causa.

El acusado de 20 años solicitó prisión domiciliaria, pero su pedido fue rechazado.

El fiscal Gabriel González argumentó a favor de la prisión preventiva y el juez Diego Rodríguez Pipino ratificó la decisión tras escuchar a ambas partes.



