La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Los trabajadores municipales percibirán el aguinaldo el 17 de diciembre

En tanto, se recuerda que hoy  jueves, cobrarán los haberes correspondientes a noviembre.

04 / 12 / 2025

 

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad confirmó que el Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente a la segunda mitad del año 2025, se percibirá el 17 de diciembre.

Durante todo el año, la gestión del intendente, Emiliano Durand, trabajó cumpliendo los compromisos administrativos y financieros asumidos con los empleados municipales. Entre ellos la liquidación en tiempo y forma del medio aguinaldo.

Por otro lado, se recuerda que, el jueves 4 de diciembre los trabajadores comunales tendrán disponible en cajero el sueldo correspondiente a noviembre.

 

AM840

FM96.9

