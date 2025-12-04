 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Este viernes comienza la temporada de sol y pileta en la Ciudad

Al mediodía quedarán oficialmente inaugurados los balnearios municipales Carlos Xamena, Nicolás Vitale y Juan Domingo Perón de Capital.

Salta Hoy

04 / 12 / 2025

 

El Xamena estará listo para poder ingresar el viernes, pero al Vitale le falta completar el llenado de agua  y recién estará habilitado el sábado. 

Las entradas del Xamena y Vitale tendrán un costo de 500 pesos para menores y 800 para mayores. El Perón, frente a plaza Alvarado tiene un precio diferenciado de 800 a mil pesos.

“Los balnearios estarán abiertos al público de miércoles a domingo”, confirmó Alejandro Rottigni, responsable del área. 

Desde este viernes se habilita además la venta anticipada de entradas para los natatorios en la web natatoriosmunicipales.boleteriadigital.com.ar

 

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO