Este viernes comienza la temporada de sol y pileta en la Ciudad

El Xamena estará listo para poder ingresar el viernes, pero al Vitale le falta completar el llenado de agua y recién estará habilitado el sábado.

Las entradas del Xamena y Vitale tendrán un costo de 500 pesos para menores y 800 para mayores. El Perón, frente a plaza Alvarado tiene un precio diferenciado de 800 a mil pesos.

“Los balnearios estarán abiertos al público de miércoles a domingo”, confirmó Alejandro Rottigni, responsable del área.

Desde este viernes se habilita además la venta anticipada de entradas para los natatorios en la web natatoriosmunicipales.boleteriadigital.com.ar