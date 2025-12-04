 imagen

Robaron 13 vacas en Talavera y fueron detenidos en Santiago del Estero

Fueron interceptados en la vecina provincia durante un control vehicular, mientras transportaban ganado cuya procedencia no pudieron acreditar.

Salta Hoy

04 / 12 / 2025

 

Se tramita su traslado a la provincia de Salta para avanzar con su imputación.

Según la denuncia realizada, en el establecimiento rural de Talavera advirtieron que personas desconocidas violentaron portones de madera y se apoderaron de 13 vacunos de distintas edades y pelajes.

En el avance de la investigación, se conoció que personal policial de Santiago del Estero, mientras realizaba un control vehicular sobre la ruta provincial 2, detectó la presencia sospechosa de una camioneta que transportaba un carro con 13 animales bovinos cuya procedencia los ocupantes no pudieron acreditar.

Por orden del Fiscal de esa jurisdicción, los sospechosos fueron aprehendidos y se secuestraron el vehículo, el carro, los animales y otros elementos que transportaban.

 

