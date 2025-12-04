Edesa: Audiencia pública del Ente Regulador

Se abordarán temas como el impacto de las recientes reformas nacionales en el sistema eléctrico argentino.

Durante el encuentro se debatirán los efectos de la desregulación del mercado energético, la posibilidad de elegir proveedor, la autogeneración y exportación de energía, la reducción de subsidios y el incremento de la competencia privada en generación y comercialización.

Este viernes específicamente el encuentro estará destinado a revisar las tarifas de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (COSAYSA) para el período 2025-2027.

Según la Resolución Nº 1875/25, se tratarán la actualización tarifaria, los planes de mejoras y expansión 2026, el plan de contingencia para el verano, y los subsidios aplicables al servicio sanitario.

Al respecto el Dr. Carlos Humberto Saravia, presidente de Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, explicó que se han devuelto $3.000 millones de pesos en multas relacionadas con la calidad del servicio, como duración y frecuencia de cortes, beneficiando a muchos usuarios con créditos en sus facturas.

Explicó que para la empresa Aguas del Norte, la devolución fue de más de $400 millones. Además, se han impuesto más de $2.000 millones en multas por variaciones de tensión, sin incluir los daños a electrodomésticos. "Esto refleja un progreso en la regulación del servicio tras años de falta de acción", dijo.