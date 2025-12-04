 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Momentos de tensión en la Plaza 9 de Julio

Hace algunos minutos, un hombre de unos 30 años amenazaba con quitarse la vida. Intervinieron bomberos, policia y una ambulancia.

Salta Hoy

04 / 12 / 2025

 

Le secuestraron elementos de dudosa procedencia que tenía a la venta. Desistió de su actitud y fue sujetado por los efectivos.

“Es una persona muy conocida para la policía por sus antecedentes” expresó el comisario general Juan Magriña, jefe de la Unidad Regional Número Uno al dialogar con la prensa.

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

