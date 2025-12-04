Momentos de tensión en la Plaza 9 de Julio
Hace algunos minutos, un hombre de unos 30 años amenazaba con quitarse la vida. Intervinieron bomberos, policia y una ambulancia.
Le secuestraron elementos de dudosa procedencia que tenía a la venta. Desistió de su actitud y fue sujetado por los efectivos.
“Es una persona muy conocida para la policía por sus antecedentes” expresó el comisario general Juan Magriña, jefe de la Unidad Regional Número Uno al dialogar con la prensa.