La Cámara de Diputados se prepara para tratar el proyecto de ley del presupuesto

Estos dos importantes temas más las reformas en el código penal se analizarán en extraordinarias.

Por otro lado, Zapata puso un manto de duda, al ser consultado sobre los improperios que habría dicho el diputado chaqueño Eduardo Cipollini sobre el cuerpo de una de sus pares.

El salteño dijo que no dará su opinión hasta que se establezca cual es verdad sobre la frase “que buena está” que se escuchó en el audio mientras el chaqueño presidía la sesión de este miércoles.

“Yo estoy muy sorprendido porque él siempre fue muy correcto”, expresó.

Sobre los reclamos que se hicieron públicos sobre la supuesta paralización de las obras del puente sobre el río Vaqueros por falta de pago de Nación, Zapata aclaró que “la obra continuará” y que “se debe mirar más allá de la pausa de 15 días”.

“Se debe mirar los últimos 15 años donde la obra fue inaugurada varias veces y fue Milei quien decidió comenzarla“, dijo el legislador.

Y apuntó sus críticas al gobernador Gustavo Sáenz: “Si el gobernador quiere obras que achique el gasto público y que además deje de hacer circo porque va perdiendo las últimas 5 elecciones”, disparó.