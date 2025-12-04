Se realizó el decimocuarto operativo de ablación multiorgánico del año en Salta
Los órganos y tejidos ablacionados para trasplante fueron válvulas cardíacas, riñones y córneas, que corresponden a un donante diagnosticado con muerte encefálica.
Salta Hoy
04 / 12 / 2025
Ya son 14 los operativos de ablación multiorgánica del 2025, coordinados por el Centro único Coordinador de Ablación e Implante -CUCAI-.
Los órganos y tejidos ablacionados ayer para trasplante fueron válvulas cardíacas, dos riñones y dos córneas, que corresponden a un donante masculino, quien fue diagnosticado con muerte cerebral.
El operativo quirúrgico se realizó en el hospital San Bernardo y en Salta se trasplantarán dos córneas, un riñón irá a Buenos Aires y el otro a Tucumán. Las válvulas cardíacas van al banco ubicado en el hospital Garrahan, en Buenos Aires.
En Salta son 307 las personas registradas, entre niños, adolescentes y adultos, que esperan un trasplante de órgano, grupo de órganos o tejidos.