Se realizó el decimocuarto operativo de ablación multiorgánico del año en Salta

Ya son 14 los operativos de ablación multiorgánica del 2025, coordinados por el Centro único Coordinador de Ablación e Implante -CUCAI-.

Los órganos y tejidos ablacionados ayer para trasplante fueron válvulas cardíacas, dos riñones y dos córneas, que corresponden a un donante masculino, quien fue diagnosticado con muerte cerebral.

El operativo quirúrgico se realizó en el hospital San Bernardo y en Salta se trasplantarán dos córneas, un riñón irá a Buenos Aires y el otro a Tucumán. Las válvulas cardíacas van al banco ubicado en el hospital Garrahan, en Buenos Aires.

En Salta son 307 las personas registradas, entre niños, adolescentes y adultos, que esperan un trasplante de órgano, grupo de órganos o tejidos.