Otra vez amenazas en Central Norte

Aparecieron pintadas amenazantes en el domicilio de Daniel Cointe, vocal de la Comisión Directiva del Club Atlético Central Norte. "Con Central no se jode, hay balas para tu familia", dice una inscripción realizada con aerosol rojo. 

Salta Hoy

04 / 12 / 2025

 

Esta situación surge tras comentarios del Sr. Cointe sobre un próximo partido, lo que podría haber desencadenado estas amenazas. 

Intervino el Ministerio Público Fiscal debido a un caso similar de amenazas previas.

Actualmente, hay una consigna policial en Alvear al 500 mientras se buscan cámaras de seguridad tanto públicas com privadas para identificar a los responsables. 

En el caso anterior, ya hay una persona detenida, otros identificados y un vehículo secuestrado. 
 

