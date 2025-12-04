Otra vez amenazas en Central Norte

Esta situación surge tras comentarios del Sr. Cointe sobre un próximo partido, lo que podría haber desencadenado estas amenazas.

Intervino el Ministerio Público Fiscal debido a un caso similar de amenazas previas.

Actualmente, hay una consigna policial en Alvear al 500 mientras se buscan cámaras de seguridad tanto públicas com privadas para identificar a los responsables.

En el caso anterior, ya hay una persona detenida, otros identificados y un vehículo secuestrado.

