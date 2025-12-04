En Salta, este miércoles se reactivaron las negociaciones paritarias

El encuentro se llevó a cabo en Casa de Gobierno con la participación de funcionarios del Gobierno y representantes de los gremios estatales.

El Ejecutivo presentó un esquema de pagos que contempla desembolsos cada 15 días durante diciembre y enero, con el fin de amortiguar el impacto de la inflación y fomentar el consumo interno.

Se acordó pagar el medio aguinaldo el 16 de diciembre; los días 30 y 31 del corriente se depositará el salario de diciembre con un incremento del 5% acordado en la reunión paritaria del mes de julio.

El 16 de enero se pagará un bono adicional de 150.000 pesos y se adelantará el sueldo de enero para los días 30 y 31 del mismo mes.

Las partes decidieron mantener abiertas las negociaciones y se programó una nueva reunión para la próxima semana.



