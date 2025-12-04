 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

En Salta, este miércoles se reactivaron las negociaciones paritarias

El Gobierno presentó ante los gremios un esquema de pagos que contempla desembolsos cada 15 días durante diciembre y enero. La semana que viene habrá una nueva reunión.

Salta Hoy

04 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El encuentro se llevó a cabo en Casa de Gobierno con la participación de funcionarios del Gobierno y representantes de los gremios estatales. 

El Ejecutivo presentó un esquema de pagos que contempla desembolsos cada 15 días durante diciembre y enero, con el fin de amortiguar el impacto de la inflación y fomentar el consumo interno. 

Se acordó pagar el medio aguinaldo el 16 de diciembre; los días 30 y 31 del corriente se depositará el salario de diciembre con un incremento del 5% acordado en la reunión paritaria del mes de julio.

El 16 de enero se pagará un bono adicional de 150.000 pesos y se adelantará el  sueldo de enero para los días 30 y 31 del mismo mes.

Las partes decidieron mantener abiertas las negociaciones y se programó una nueva reunión para la próxima semana.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO