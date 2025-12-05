Dos motociclistas perdieron la vida en accidentes ocurridos en menos de tres horas

Un automóvil chocó contra una motocicleta, cuyo conductor, un hombre de aproximadamente 50 años, falleció en el lugar.

Minutos antes de las 21:00, otro accidente ocurrió en la ruta provincial número 5, cerca de Río del Valle, localidad del municipio de Las Lajitas, en el departamento de Anta.

En este choque en cadena, que involucró un camión, una camioneta y una motocicleta, murió el conductor de la moto, un hombre de unos 30 años.

En diciembre, ya se registraron cuatro muertes en accidentes de tránsito en toda la provincia y 121 desde que comenzó el año.