 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Dos motociclistas perdieron la vida en accidentes ocurridos en menos de tres horas

El primer accidente se registró este jueves alrededor de las 18:30 en Tartagal, en la intersección de las avenidas Packham y Perú.

Salta Hoy

05 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un automóvil chocó contra una motocicleta, cuyo conductor, un hombre de aproximadamente 50 años, falleció en el lugar.

Minutos antes de las 21:00, otro accidente ocurrió en la ruta provincial número 5, cerca de Río del Valle, localidad del municipio de Las Lajitas, en el departamento de Anta.

En este choque en cadena, que involucró un camión, una camioneta y una motocicleta, murió el conductor de la moto, un hombre de unos 30 años.

En diciembre, ya se registraron cuatro muertes en accidentes de tránsito en toda la provincia y 121 desde que comenzó el año.

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO