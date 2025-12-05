 imagen

Comunidades originarias denuncian el avance de la droga entre los jóvenes y niños

“Somos una zona olvidada y cada vez hay más chicos adictos”, dijo por Radio Salta el cacique wichí Abel Mendoza de la comunidad de Santa Victoria Este.

Salta Hoy

05 / 12 / 2025

 

“Estamos en medio de una zona roja, pero no logramos que se erradiquen las bocas de expendio”, dijo Mendoza.

Y recordó que gracias a un reporte dejado en la pagina denunciasweb.gob.ar se logró detener a los vendedores de drogas, pero luego fueron liberados a los días.

Por otro lado mencionó que la comunidad carece del servicio de agua potable y que hace bastante tiempo se cortó el reparto de gua entre las familias de grupo. 

De esta manera  anticipó una nueva marcha con destino a esta Capital para hacer escuchar sus reclamos.

 

