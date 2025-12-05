Comunidades originarias denuncian el avance de la droga entre los jóvenes y niños
“Somos una zona olvidada y cada vez hay más chicos adictos”, dijo por Radio Salta el cacique wichí Abel Mendoza de la comunidad de Santa Victoria Este.
05 / 12 / 2025
“Estamos en medio de una zona roja, pero no logramos que se erradiquen las bocas de expendio”, dijo Mendoza.
Y recordó que gracias a un reporte dejado en la pagina denunciasweb.gob.ar se logró detener a los vendedores de drogas, pero luego fueron liberados a los días.
Por otro lado mencionó que la comunidad carece del servicio de agua potable y que hace bastante tiempo se cortó el reparto de gua entre las familias de grupo.
De esta manera anticipó una nueva marcha con destino a esta Capital para hacer escuchar sus reclamos.