Comunidades originarias denuncian el avance de la droga entre los jóvenes y niños

“Estamos en medio de una zona roja, pero no logramos que se erradiquen las bocas de expendio”, dijo Mendoza.

Y recordó que gracias a un reporte dejado en la pagina denunciasweb.gob.ar se logró detener a los vendedores de drogas, pero luego fueron liberados a los días.

Por otro lado mencionó que la comunidad carece del servicio de agua potable y que hace bastante tiempo se cortó el reparto de gua entre las familias de grupo.

De esta manera anticipó una nueva marcha con destino a esta Capital para hacer escuchar sus reclamos.