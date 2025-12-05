Presentaron el plan “Fin de año seguro 2025”

Al respecto el jefe de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, Flavio Peloc, dijo que la institución incrementará recursos en los catorce distritos para mejorar la seguridad en centros comerciales y turísticos durante las fiestas de fin de año.

Explicó que se controlará actividades comerciales no habilitadas como asi también la venta irregular de pirotecnia.

Indicó que por dia trabajarán 1.200 efectivos mientras dure el operativo.

Finalmente, Peloc recomendó a la comunidad denunciar la venta de pirotecnia en la calle, en el sitio web denunciasweb.gob.ar