 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Presentaron el plan “Fin de año seguro 2025”

La policía diagramó un operativo especial para mantener la seguridad en todos los rincones de la provincia. En la conferencia de prensa confirmaron que se controlará la venta de elementos de pirotecnia.

Salta Hoy

05 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Al respecto el jefe de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, Flavio Peloc, dijo que la institución incrementará recursos en los catorce distritos para mejorar la seguridad en centros comerciales y turísticos durante las fiestas de fin de año.

Explicó que se controlará actividades comerciales no habilitadas como asi también la venta irregular de pirotecnia.

Indicó que por dia trabajarán 1.200 efectivos mientras dure el operativo.

Finalmente, Peloc recomendó a la comunidad denunciar la venta de pirotecnia en la calle, en el sitio web denunciasweb.gob.ar

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO