 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Subió un 20 por ciento el precio de la carne

Se debe a la falta de hacienda, consecuencia del incremento de las exportaciones, además de la llegada de las fiestas.

Salta Hoy

05 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Así lo confirmó Dardo Romano, presidente de la Cámara de Carnicero de Salta.

Por otro lado mencionó un importante cambio en los hábitos alimenticios de la sociedad: “Hay cortes de carne que se pusieron de moda como la arañita o la entraña y es difícil encontrarlas y otros que ya no se venden como los cortes con hueso como el puchero”.

“Creo que se debe a que la mujer ya no está en la casa como antes cocinando la sopa”, dijo.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO