Subió un 20 por ciento el precio de la carne
Se debe a la falta de hacienda, consecuencia del incremento de las exportaciones, además de la llegada de las fiestas.
Salta Hoy
05 / 12 / 2025
Así lo confirmó Dardo Romano, presidente de la Cámara de Carnicero de Salta.
Por otro lado mencionó un importante cambio en los hábitos alimenticios de la sociedad: “Hay cortes de carne que se pusieron de moda como la arañita o la entraña y es difícil encontrarlas y otros que ya no se venden como los cortes con hueso como el puchero”.
“Creo que se debe a que la mujer ya no está en la casa como antes cocinando la sopa”, dijo.