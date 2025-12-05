Subió un 20 por ciento el precio de la carne

Así lo confirmó Dardo Romano, presidente de la Cámara de Carnicero de Salta.

Por otro lado mencionó un importante cambio en los hábitos alimenticios de la sociedad: “Hay cortes de carne que se pusieron de moda como la arañita o la entraña y es difícil encontrarlas y otros que ya no se venden como los cortes con hueso como el puchero”.

“Creo que se debe a que la mujer ya no está en la casa como antes cocinando la sopa”, dijo.