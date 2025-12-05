“Queremos lograr una reducción de impuestos en Salta”

“Además es importante un digesto de leyes porque hay muchas que no tienen vigencia o no son necesarias“, manifestó.

Por otro lado, la legisladora indicó que está muy preocupada por la inseguridad creciente en la provincia: “Esto viene de la mano del narcotráfico”, expresó.

“Además en los barrios se observa muy poca presencia policial y los pocos que están no tienen recursos”, dijo.