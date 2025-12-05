 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Queremos lograr una reducción de impuestos en Salta”

Lo dijo la flamante diputada provincial, María Davis Cornejo del bloque La Libertad Avanza.

Salta Hoy

05 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Además es importante un digesto de leyes porque hay muchas que no tienen vigencia o no son necesarias“, manifestó.

Por otro lado, la legisladora indicó que está muy preocupada por la inseguridad creciente en la provincia: “Esto viene de la mano del narcotráfico”, expresó.

“Además en los barrios se observa muy poca presencia policial y los pocos que están no tienen recursos”, dijo.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO