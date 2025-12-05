Impactante robo de 15 millones de pesos en Orán

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Este jueves pasadas las 16:30, un ladrón solitario robó esa cantidad de dinero de un auto estacionado en la calle Laprida de la ciudad norteña.

La operación se realizó sin violencia directa hacia la víctima, pero el sujeto rompió la ventanilla del vehículo para sustraer la suma millonaria.

Además del efectivo se llevó una notebook y una chequera.

La Policía investiga si el delincuente actuó solo o con ayuda, lo que alimenta la hipótesis de un seguimiento previo al automóvil.

Las cámaras de seguridad se están analizando para rastrear la escapatoria.

Los comerciantes de la zona piden más seguridad tras este hecho alarmante.