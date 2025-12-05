Permanece cortada la Ruta Nacional 51 en Campo Quijano y San Antonio de los Cobres

Las tareas de despeje se realizan entre los parajes El Alfarcito y Santa Rosa de Tastil. Este tramo tiene casi 10 kilómetros afectados.

También se trabaja en las erosiones que se produjeron por las condiciones climáticas.

La ruta permanecerá cerrada con el apoyo de las fuerzas de seguridad en San Antonio de los Cobres y en Campo Quijano hasta que se pueda habilitar al menos un carril para circulación.