Permanece cortada la Ruta Nacional 51 en Campo Quijano y San Antonio de los Cobres

Así lo confirmó la Dirección Nacional de Vialidad sobre el corte total de la ruta por el deslizamiento de material sobre la calzada que provocaron las lluvias de anoche.

Salta Hoy

05 / 12 / 2025

 

Las tareas de despeje se realizan entre los parajes El Alfarcito y Santa Rosa de Tastil. Este tramo tiene casi 10 kilómetros afectados. 

También se trabaja en las erosiones que se produjeron por las condiciones climáticas. 

La ruta permanecerá cerrada con el apoyo de las fuerzas de seguridad en San Antonio de los Cobres y en Campo Quijano hasta que se pueda habilitar al menos un carril para circulación.

 

