EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Renovaron alertas por tormentas fuertes para esta tarde y noche en los Valles y la Puna

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas niveles amarillo y naranja. Mirá los detalles.

Salta Hoy

05 / 12 / 2025

 

El área de cobertura comprende Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

También los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

El alerta por tormentas fuertes se extiende a la zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

La región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. 

Pueden estar acompañadas de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 o 90 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos de tiempo. 

Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm. 

En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo o nieve.

 

