Renovaron alertas por tormentas fuertes para esta tarde y noche en los Valles y la Puna

El área de cobertura comprende Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

También los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

El alerta por tormentas fuertes se extiende a la zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

La región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Pueden estar acompañadas de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 o 90 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos de tiempo.

Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo o nieve.