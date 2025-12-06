El IPS propone un convenio con fuertes controles y nuevas reglas al Círculo Médico

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) envió al Círculo Médico de Salta (CMS) una propuesta de convenio con 19 puntos centrales que buscan modernizar y transparentar el sistema sanitario provincial, además de terminar con prácticas históricas que generaban controversias y sobrecostos.

Principales cambios propuestos

Digitalización y control de afiliados:

La acreditación de los afiliados será exclusivamente digital.

Se mantiene la libre elección del profesional , pero ajustada estrictamente a la normativa vigente (Ley 7.127 y Decreto 3.402).

Los honorarios se ajustarán al nomenclador oficial para evitar desfasajes y cobros excesivos.

Auditoría compartida y fin a las consultas fantasma:

La auditoría de prestaciones será conjunta entre IPS y Círculo Médico .

Solo se pagarán prestaciones efectivamente realizadas, eliminando las “consultas capitadas” no efectuadas.

Control de medicamentos y Vademécum:

Las recetas deberán indicar genéricos , evitando marcas comerciales según Ley 25.649.

Los médicos deberán respetar el Vademécum del IPS y solo especialistas podrán prescribir fármacos de alto costo.

Sanciones más severas:

La facturación inexistente o irregularidades tendrán sanciones claras.

Conductas que generen juicios contra el IPS también serán sancionadas.

Comité de Evaluación y Registro de Firmas:

Se creará un Comité de Evaluación de Tecnología Sanitaria para casos complejos o de alto costo.

Se implementará un Registro de Firmas para evitar falsificaciones o usos indebidos de sellos profesionales.

Protección de afiliados y conciliación:

Antes de adoptar medidas de fuerza, como la suspensión del crédito, se deberá iniciar un período de conciliación, evitando que los afiliados queden afectados.

Modernización tecnológica:

El Círculo Médico deberá adecuarse al sistema informático de la obra social , agilizando facturación, auditoría y procesos.

Ambas partes respetarán la Historia Clínica Única Digital (SaFeSa), según la ley provincial 8.431.

Impacto esperado

De aprobarse, el convenio redefiniría la relación médico–obra social en Salta, estableciendo reglas claras para pagos, auditoría de prestaciones, prescripción de medicamentos y sanciones, en un intento por modernizar y transparentar un sistema que hasta ahora presentaba múltiples irregularidades.