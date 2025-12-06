La carne aumentó 20% en Salta y carniceros señalan a la exportación como principal causa

El precio de la carne vacuna subió alrededor de un 20% en las últimas semanas en Salta, un incremento que, según los carniceros, se adelantó al habitual ajuste de diciembre y responde principalmente al impulso de la exportación. Así lo explicó Dardo Romano, presidente de la Cámara de Carniceros de Salta, quien advirtió que el sector enfrenta un escenario complejo marcado por menor consumo, concentración comercial y una producción ganadera que no crece.

Romano indicó que la presencia de exportadores en el mercado redujo la hacienda disponible para el consumo interno, debido a los mejores precios que se obtienen en el exterior. “Hace un mes venimos notando que la carne subió por lo menos un 20%. Venía tranquila, acompañando la inflación, pero la presencia de exportadores hizo que la hacienda disponible para el mercado local fuera menor”, señaló en diálogo con Radio Salta.

Caída en las ventas y cambios en el consumo

El aumento llega en un momento de retracción del consumo. Según Romano, la venta de carne vacuna cayó cerca del 20% respecto de años como 2022, que tuvo un desempeño excepcional. Frente a los precios elevados, los consumidores migran hacia opciones más económicas como pollo, cerdo, menudencias o cortes alternativos.

Además, cortes que antes eran considerados económicos —como la entraña, la arañita o el “vuelito”— hoy están muy demandados y se encarecieron, impulsados tanto por el marketing gastronómico como por la poca cantidad que ofrece cada media res. En cambio, cortes tradicionales para guisos o caldos, como el puchero y el hueso, casi no se venden, en parte por los cambios en los hábitos de cocina.

Los precios actuales

Romano detalló que las carnicerías pagan la media res a unos $9.000 el kilo. En góndola, el blando para milanesa se vende entre $16.000 y $18.000, mientras que el asado fluctúa entre $13.000 y $15.000, según promociones. El dirigente remarcó que esta suba no está vinculada a la estacionalidad de diciembre, sino a la escasez de hacienda generada por la presión exportadora y por una producción estancada.

China continúa siendo el principal destino de exportación, aunque con la apertura de nuevos mercados se envían más cortes que antes, no sólo los que históricamente no se consumían en el país. La caída en el consumo interno, añadió, afecta especialmente a las carnicerías pequeñas y acelera la concentración del sector en grandes cadenas, donde también crecen las ventas por cantidad.

Pollo y cerdo: estabilidad y crisis

A diferencia de la carne vacuna, el precio del cerdo se mantiene estable y el pollo incluso registró bajas. Romano advirtió que las promociones actuales ponen en riesgo a la industria avícola porque los productores no están cubriendo sus costos. “Es un buen momento para que las familias compren y congelen, pero la situación no es sostenible para el sector”, señaló.