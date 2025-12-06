Aguas del Norte pidió una actualización tarifaria del 70% en audiencia pública

En la audiencia pública realizada ayer por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp), Aguas del Norte solicitó una actualización tarifaria del 70,5% con el fin de cubrir costos operativos y financiar inversiones previstas en su Plan de Expansión y Mejoras (PEM) para 2026.

La instancia participativa abordó múltiples aspectos del servicio de agua y saneamiento:

la revisión tarifaria ordinaria del período 2025-2027 ,

el plan de contingencia para el verano,

los regímenes de subsidios

y la periodicidad de las audiencias públicas.

El presidente del Ente, Carlos Saravia, recordó que la ley establece la realización de al menos dos audiencias por año y explicó que cualquier actualización tarifaria tiene como límite la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC, que actúa como mecanismo “antitarifazo”.

El pedido de Aguas del Norte

Los directivos de Cosaysa señalaron que la tarifa vigente solo cubre una parte del costo del servicio, afectado en los últimos años por la inflación y el aumento de insumos. Actualmente, la empresa:

presta servicio en 92 localidades ,

cuenta con 345.590 usuarios ,

de los cuales el 26% recibe tarifa social y el 4% subsidio por indigencia,

y proyecta que el costo operativo para 2026 será de $177.146 millones.

En su presentación, la compañía sostuvo que la brecha entre ingresos y costos viene siendo compensada con aportes extraordinarios del tesoro provincial, motivo por el cual solicitaron una recomposición del 70,5% para garantizar la operación, el mantenimiento y las inversiones proyectadas.

Lo que viene

El Enresp tiene 30 días para elaborar las conclusiones de la audiencia, analizar la documentación técnica y emitir la resolución final, que definirá si se aprueba o no el ajuste tarifario solicitado y en qué términos.