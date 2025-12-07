Salta enciende su Árbol de Navidad en Plaza 9 de Julio

Este lunes, la Plaza 9 de Julio se convertirá nuevamente en el punto de encuentro de familias y vecinos para celebrar el tradicional encendido del Árbol de Navidad, en un evento gratuito que marcará el inicio formal del calendario navideño en la ciudad. La actividad comenzará a las 21 y se enmarca también en la conmemoración del Día de la Virgen.

La velada contará con un concierto en vivo que acompañará la iluminación del árbol principal de la ciudad, mientras la ornamentación navideña adorna ya el casco histórico desde el comienzo del mes. El espectáculo musical se desarrollará antes y después del encendido, ofreciendo un repertorio alusivo y un clima de celebración mariana.