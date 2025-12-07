Murió el hombre brutalmente golpeado en Aguaray

Federico Antonio Villagra, de 33 años, falleció este sábado a las 18.30 en el hospital San Vicente de Paúl de Orán, después de casi dos semanas de agonía. El hombre había sido víctima de una salvaje agresión ocurrida el 23 de noviembre en Aguaray y permanecía internado en estado crítico. Según el parte médico, sufrió un paro a las 17.45 y murió minutos después, en el contexto de un coma séptico derivado de las graves lesiones traumáticas.

Su muerte marca un giro decisivo en la investigación judicial. Lo que inicialmente se había imputado como lesiones graves en banda, y luego reclasificado como homicidio agravado en grado de tentativa, pasará ahora a investigarse como homicidio agravado consumado, en concurso con privación ilegítima de la libertad y lesiones gravísimas, y bajo el criterio de coautoría. La causa ya estaba bajo la órbita de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), tras la declinación de competencia del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón.

El ataque ocurrió alrededor de las siete de la mañana del 23 de noviembre, en la zona de las avenidas Celso Testa y Mariano Moreno. De acuerdo con la investigación, Villagra fue interceptado por un grupo de hombres que lo golpeó repetidas veces con patadas y un palo, provocándole un politraumatismo severo que lo dejó inconsciente. Luego, los agresores lo subieron a una camioneta y lo trasladaron hasta un aserradero, donde lo abandonaron debajo de un camión.

La secuencia completa quedó registrada en cámaras de seguridad de comercios cercanos, entre ellos el drugstore Damon y el kiosco El Ángel. Las imágenes permitieron identificar distintos movimientos de dos de los imputados, Jesús Ortega y Sebastián Reinaga: en un video se los ve haciendo gestos que simulan golpes, y en otro, alejándose del lugar tras dejar a la víctima tirada.

Además de las imágenes, la policía incorporó audios que resultaron determinantes. En uno de ellos se escucha a los imputados dirigiéndose a Villagra cuando estaba inmóvil, todavía debajo del camión. En otro diálogo, Ortega conversa con Juan Ricardo “Sancudo” o “Unca” Llanos, actualmente prófugo y con pedido de captura vigente. A estas pruebas se sumaron los testimonios de Mario Ferreyra y Michel Bacha, quienes declararon que Ortega y Reinaga comentaron y describieron el ataque al día siguiente.

Criminalística del CIF realizó pericias con luminol en la camioneta secuestrada y detectó manchas con aspecto sanguinolento en cuatro sectores. El informe del CIF Orán confirmó que las lesiones eran compatibles con golpes aplicados con un objeto romo, duro y contundente, descartando una versión alternativa intentada por una de las defensas.

Villagra pasó por tres hospitales en un intento por estabilizarlo: fue atendido inicialmente en Aguaray, trasladado luego al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y finalmente derivado a Orán. Allí ingresó con un cuadro gravísimo: trauma cerrado de tórax, contusiones pulmonares bilaterales, coágulos internos, fracturas sospechadas y respiración asistida. Su estado nunca dejó de ser crítico.

Hasta antes del fallecimiento, el fiscal Cazón había imputado a Jesús Ortega, Sebastián Reinaga y Jorge Antonio Galván, todos detenidos, mientras que Llanos continúa prófugo con pedido de captura solicitado al Juzgado de Garantías 2.

Para Cazón, el caso de Villagra expone un problema profundo en Aguaray. El fiscal sostuvo que el nivel de violencia demostrado en el episodio exige una respuesta integral que involucre al municipio, la Policía y distintas instituciones comunitarias.