Cómo será el trámite para renovar el Pase Estudiantil 2026

Saeta dio a conocer que este martes comenzará el proceso de inscripción y renovación del Pase Libre Estudiantil correspondiente al ciclo lectivo 2026. La primera etapa estará dirigida a los niños que ingresen al nivel inicial y deban gestionar su primera tarjeta, así como a los estudiantes de primaria y secundaria que necesiten actualizar su beneficio debido al cambio de nivel.

Desde la empresa remarcaron que todas las gestiones que impliquen la impresión de una tarjeta nueva -como ocurre en los ingresos a niveles superiores o en las primeras solicitudes- deberán realizarse exclusivamente de manera presencial. Para ello será obligatorio solicitar un turno online a través de los canales oficiales. El resto de los estudiantes podrá completar la renovación mediante autogestión en las terminales instaladas en los distintos Centros de Atención.

En el caso de los chicos que inician el nivel inicial o tramitán su primera tarjeta, los responsables deberán pedir un turno bajo la opción “Primera gestión de tarjeta” y presentarse en la fecha asignada con la constancia de inscripción y una fotocopia del DNI. Saeta recordó que el titular debe acudir personalmente para la toma de la fotografía que será impresa en la tarjeta. Este trámite inicial es completamente gratuito.

Para los alumnos que pasan de nivel primario a secundario, también será necesario gestionar un turno presencial y concurrir con la constancia de inscripción y el DNI. Si la tarjeta actual está dañada o la fotografía se encuentra desactualizada, se deberá solicitar un duplicado y abonar el costo correspondiente.

En cuanto a los estudiantes que ya cuentan con el beneficio y no requieren cambios de nivel ni emisión de una tarjeta nueva, la renovación podrá realizarse mediante autogestión en los Centros de Atención al Usuario ubicados en Pellegrini 824, en Paseo Salta (ex Híper Libertad), en Pellegrini 897 -sede central de Saeta- y en la Universidad Nacional de Salta.

La empresa aclaró que solo podrán renovar quienes figuren en el Padrón Estudiantil, disponible a través de la página oficial www.saetasalta.com.ar.