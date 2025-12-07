Vecino frustró un robo nocturno en una constructora de avenida Tavella

Una intervención policial alertada por vecinos impidió esta madrugada que un hombre concretara un robo en una empresa constructora ubicada en la zona de avenida Tavella. La Fiscalía Penal 4 ya investiga el caso, que incluyó daños en el acceso al predio y el secuestro de herramientas y una bicicleta.

El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 911 advirtió sobre la presencia de un individuo dentro del predio intentando llevarse distintos elementos. La alerta permitió que efectivos de Seguridad Urbana llegaran rápidamente al lugar, donde constataron daños en la entrada principal, lo que indicaba que el intruso había forzado su ingreso.

En las inmediaciones, los policías demoraron a un hombre de 31 años, quien habría ingresado con la intención de sustraer bienes de la empresa, un tipo de objetivo especialmente vulnerable por el valor de las maquinarias y materiales que almacena.

Durante el procedimiento se secuestró una bicicleta que el sospechoso utilizaba como medio de movilidad y una punta metálica, herramienta que se presume habría sido empleada para violentar el acceso o para amenazar en caso de ser descubierto.